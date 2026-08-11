Nizama Hećimović ubijena je prije tri godine: Šta se od tada promijenilo?

Danas se navršavaju tri godine od ubistva Nizame Hećimović, koju je 11. augusta 2023. godine u Gradačcu ubio Nermin Sulejmanović. U krvavom pohodu ubijeni su i Džengiz i Denis Onder, dok su još tri osobe ranjene. Počinitelj je istog dana izvršio samoubistvo.

Posebnu težinu slučaju dala je činjenica da je Nizama prije ubistva prijavila nasilje i tražila zaštitu. Policija je od Općinskog suda u Gradačcu tražila izricanje zaštitnih mjera, ali zahtjev nije prihvaćen, što je nakon zločina otvorilo pitanje odgovornosti institucija i njihove sposobnosti da zaštite žrtve nasilja.

Ubistvo je izazvalo proteste širom Bosne i Hercegovine i snažan pritisak javnosti da se unaprijedi zaštita žena. Tokom 2025. godine u Federaciji BiH usvojen je novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kojim je, između ostalog, omogućeno policiji da izriče hitne mjere zaštite. Izmijenjen je i Krivični zakon FBiH, kojim je ubistvo žene motivisano rodnom pripadnošću prepoznato kao teško ubistvo ženske osobe.

Problem nasilja, međutim, nije nestao. Tokom 2025. godine na području Tuzlanskog kantona evidentirane su 802 prijave nasilja u porodici, a protiv počinilaca su podnesena 322 izvještaja. U Sigurnoj kući tokom godine boravila je 151 osoba – 75 žena i 76 djece.

Tri godine kasnije, ime Nizame Hećimović ostaje jedan od najsnažnijih simbola borbe protiv femicida u Bosni i Hercegovini, ali i podsjetnik na obavezu institucija da pravovremeno reaguju kada žrtva nasilja zatraži pomoć.

Tuzlainfo.ba