Mirnom šetnjom u Srebreniku će se danas odati počast žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici

I ovog 11. u mjesecu, grad Srebrenik će mirnom i dostojanstvenom šetnjom odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici. Okupljanje je zakazano za danas, utorak, 11. avgusta, s početkom u 11:00 sati na Trgu Alije Izetbegovića.

Kao i svakog 11. do sad, učesnici mirne šetnje će se sa Trga uputiti prema Spomen parku „Cvijet Srebrenice“, noseći marame s ispisanim imenima ubijenih Bošnjaka u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine.

Dolaskom u Spomen park predviđeno je polaganje cvijeća i učenje Fatihe, čime se ova mirna šetnja završava.

Inicijatorka ove plemenite aktivnosti je Zurijeta Alić, kojoj se u organizaciji pridružilo i Udruženje žena „Žena kao ukras“ iz Špionice, a podršku mirnoj šernji daju Gradska uprava Srebrenik, majke Srebrenice, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, JU Mješovita srednja škola Srebrenik, kao i brojna udruženja i sugrađani.

Organizatori upućuju poziv svim građanima Srebrenika da se pridruže mirnoj šetnji:

„Naša je trajna obaveza da pamtimo i opominjemo. Pozivamo sugrađane da nam se pridruže u utorak u što većem broju, da zajednički prošetamo do Spomen parka i iz našeg Srebrenika pošaljemo jasnu poruku – da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi i nikome, nigdje ne ponovi“, poručuju organizatori.