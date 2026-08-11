Profesionalni vatrogasci u FBiH traže povoljnije uslove za penziju, a inicijativu će danas u Sarajevu predati Federalnoj upravi civilne zaštite

U Sarajevu će se danas održati sastanak predstavnika profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH (predstavnika vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo Mirsada Karića, komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica Nermina Mujkanovića i predstavnika vatrogasaca Mostara Blaženka Martinovića), s privremeno postavljenim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Aldinom Brašnjićem, na kojem će predati inicijativu za pokretanje procedure prema nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH sa preko 800 potpisa.

Predstavnici profesionalnih vatrogasaca istakli su da se očekuje da Federalna uprava civilne zaštite Inicijativu za hitno pokretanje procedure Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u najkraćem mogućem roku proslijedi u daljnju proceduru.

Podsjećaju da je 28.7. 2026. godine u Sarajevu, prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice, održan sastanak na kojem su prisustvovali profesionalni vatrogasci iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i to sa jednim zajedničkim ciljem, a to je poboljšanje statusa i mirovina profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom vatrogasci su iskazali jedinstvo i spremnost da se zajedničkim dijelovanjem izbore za pravedniji i dostojanstveniji položaj profesionalnih vatrogasaca nakon završetka radnog vijeka, što bi, prema našim izračunima, realizacija ove incijative predstavljalo relativno malo opterećenje za budžet Federacije BiH , koji bi na godišnjoj razini iznosio samo oko 400000,00 KM , također ovom prilikom su prikupljeni potpisi profesionalnih vatrogasaca iz cijele Federacije BiH kao podrška inicijativi za poboljšanje penzija profesionalnih vatrogasaca.

Kako je poznato, profesionalni vatrogasci u Federaciji BiH, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova, gdje se obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenju požara svakodnevno izlažu opasnosti svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine.

Članom 68. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH 64/09; 77/25) definisan je djelokrug rada profesionalnih vatrogasnih jedinica i očito je da one predstavljaju uvijek prvu udarnu operativnu snagu na poslovima zaštite zdravlja i života građana, njihove imovine, zaštiti okoliša i ekologiji životne sredine.

Nažalost, njihov doprinos u sigurnosti i bezbjednosti svih građana u Federaciji BiH je samo djelimično vrednovan kroz prava iz radnog odnosa, dok u drugim segmentima nije slučaj.

Pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalni vatrogasci nisu prepoznati kao posebna kategorija, mada čitav radni vijek rade u posebnim uslovima rada.

Profesionalni vatrogasci rade svoje poslove spašavanja na visini, iz dubina, iz ruševina, nad vodom, na vodi i pod vodom i u otrovnim i eksplozivnim sredinama.

Procjena rizika za radno mjesto vatrogasac je ustanovila da je to radno mjesto sa povećanim rizikom, jer nemoguće je i uz provođenje svih mjera zaštite na radu opasnosti kojima se izlažu profesionalni vatrogasci ne mogu u potpunosti zaštititi svoje zdravlje i živote u akcijama spašavanja ugroženih i ga šenju požara.

U tom kontekstu napominjemo da je većina profesionalnih vatrogasaca bila radno angažovana u ratno i poratno vrijeme, te nije imala značajnija primanja, što za posljedicu ima u pravilu najniže iznose penzija od kojih se praktično ne može dostojno živjeti.

Također posebno treba imati na umu da, radi prirode i težine svojih poslova većina vatrogasaca ima specifične zdravstvene probleme koji su nastali u obavljanju poslova profesionalnog vatrogasca i čije liječenje traži značajna novčana sredstva.

S tim u vezi, tražimo da Federalna uprava civilne zaštite u roku od najkasnije15 dana sačini i u parlametarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH 64/09; 77/25), kojim će samo za profesionalne vatrogasce predvidjeti povoljniji izračun penzija na identičan način koji u Federaciji BiH imaju policijski službenici.

U tom kontekstu, napominjemo da smo već razgovarali sa resornim Federealnim ministrom rada i socijalne politike, koji je dao podršku navedenim izmjenama, a obavljeni su i kontakti sa ministrom finansija FBiH, koji je također dao načelnu podršku.

Napominjemo da smo dobili uvjeravanja i podršku od zastupnika i delegata Parlamenta Federacije BiH kako trenutne pozicije tako i opozicije.

Predmetne izmjene i dopune bi se mogle usaglasiti i u tehničkom smislu precizirati sa resornim Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike koje je obećalo takvu vrstu pomoći, navodi se u saopštenju PVJ vatrogasci Mostar.