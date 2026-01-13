Vlada TK: Utvrđeni iznosi socijalnih prava u 2026. godini

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka kojim se utvrđuju iznosi pojedinačnih socijalnih prava za 2026. godinu. Ovim odlukama iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu te će iznos dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji biti u visini razlike između prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2021.godine – 996 KM i iznosa naknade plaće utvrđenog prema rješenju centra za socijalni rad, pod uslovom da je naknada plaće manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2021. godine. Iznos dodatne novčane pomoći za nezaposlenu porodilju utvrđen je u visini od 431 KM mjesečno, kao razlika između iznosa novčane pomoći za nezaposlene porodilje ostvarene prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine – 565 KM i prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2021.godine – 996 KM. Iznos novčane pomoći za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti utvrđen je u visini od 71 KM mjesečno, koliki je i iznos novčane pomoći licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju. Naknada za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe iznosit će 2 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi, a iznos subvencioniranja dijela troškova boravka u predškolskoj ustanovi utvrđen je u visini cijene boravka za odgovarajući mjesec a najviše u visini do 130 KM za cjelodnevni boravak i do 90 KM za poludnevni boravak, izuzev za period obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka. Pravo iz prethodnog stava mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju, a da nisu korisnici sredstava za istu namjenu po drugom osnovu.

Subvencije troškova prijevoza za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu ili oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djeci i licima ometenim u fizičkom ili psihičkom razvoju, utvrđene su u visini od 100% troškova prijevoza.

Za ovu namjenu u Budžetu TK za 2026. godinu predviđeno je više od 35 miliona KM.