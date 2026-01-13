Jasnija pravila i snažniji razvoj turizma u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, kojim se unapređuje rad turističkih zajednica i stvaraju jasniji, efikasniji i profesionalniji uslovi za razvoj turizma na području Kantona. Predloženim izmjenama i dopunama preciznije se definišu obaveze i nadležnosti turističkih zajednica i njihovih organa, čime se osigurava lakša primjena zakona, veća transparentnost u radu i bolje razumijevanje uloga svih učesnika u turističkom sistemu. Poseban naglasak stavljen je na racionalnije i svrsishodnije korištenje sredstava prikupljenih kroz članski doprinos, s ciljem ubrzanijeg razvoja turističke djelatnosti i jačanja turističke ponude Tuzlanskog kantona.

Zakon donosi značajne pozitivne pomake u profesionalizaciji rada turističkih zajednica, kroz obavezno osnivanje turističkih ureda i jasno definisanu ulogu voditelja turističkog ureda. Time se unapređuje operativna efikasnost, smanjuje koncentracija ovlaštenja u jednoj osobi i jača odgovorno upravljanje. Izmjenama se dodatno sprječava dupliranje članstva u organima turističkih zajednica, čime se jača integritet sistema i osigurava ravnomjernija raspodjela odgovornosti. Također, unapređuje se uloga nadzornih odbora i obaveza izvještavanja, što doprinosi većem stepenu kontrole i povjerenja u rad turističkih zajednica. Posebna vrijednost zakonskih izmjena ogleda se u jačanju uloge turističkih zajednica u edukaciji kadrova u turizmu, što predstavlja ključni preduslov za dugoročni i održivi razvoj ove privredne grane. Ujedno se preciznije uređuje položaj dobrovoljnih članova i njihovo učešće u radu turističkih zajednica, čime se potiče veća uključenost lokalne zajednice i turističkih subjekata. Zakonom se jasno uređuje i način prestanka rada turističkih zajednica, kako na lokalnom tako i na kantonalnom nivou, čime se dodatno jača pravna sigurnost i stabilnost sistema.

Utvrđivanjem nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, Vlada Tuzlanskog kantona potvrđuje opredijeljenost ka stvaranju uređenog, transparentnog i razvojno orijentisanog turističkog sektora, koji može dati snažniji doprinos ukupnom ekonomskom razvoju Kantona.