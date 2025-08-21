Četvrtak, 21 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Zatvara se tunel Ivan

By admin
0
11

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici auto-puta A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

S obzirom da su meteorolozi danas u nekim područjima BiH najavili padavine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno u uslovima kada je kišovito ili izrazito pojačana frekvencija saobraćaja.

Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas, saopšteno je iz BIHAMK-a, prenosi Avaz.

Prethodni članak
Obilježavanje 33 godine od zločina na Korićanskim stijenama gdje ubijeno oko 200 osoba
Naredni članak
Jako nevrijeme stiže u BiH, upaljen narandžasti meteoalarm: Pročitajte upozorenje meteorologa!
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a