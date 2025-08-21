Zatvara se tunel Ivan

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici auto-puta A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

S obzirom da su meteorolozi danas u nekim područjima BiH najavili padavine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno u uslovima kada je kišovito ili izrazito pojačana frekvencija saobraćaja.

Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas, saopšteno je iz BIHAMK-a, prenosi Avaz.