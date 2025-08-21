Jako nevrijeme stiže u BiH, upaljen narandžasti meteoalarm: Pročitajte upozorenje meteorologa!

“S jačim pljuskovima može pasti 40-80 litara kiše po metru kvadratnom”, upozorili su meteorolozi, te istakli: “Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.”

Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Po Bosni se većinom očekuju slabiji pljuskovi. Obilni pljuskovi, sa jakom grmljavinom i jakim vjetrom očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32°C. U Sarajevu većinom sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U subotu jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.