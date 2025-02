Zatvoren most između BiH i Hrvatske (Brčko-Gunja), milionski gubici za bh. privredu

Zbog sporog odgovora sistema gubimo milione. Ne vlast, već bh. privreda. Od ove sedmice most Brčko – Gunja zatvoren je za sva vozila, a prelaz je dozvoljen samo pješacima. Razlog je oštećenje na stupovima čije je stanje takvo da može ugroziti i sam most.

Sada je najavljena hitna intervencija koja, opet, znači najmanje tri mjeseca radova. Da se nikome ne žuri govori i podatak da je za teretna vozila saobraćaj obustavljen još 2019. godine, što nas je koštalo milione. Nedovoljno hitno, izvještava Federalna TV.

Most koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku trenutno je u funkciji samo za pješake. Ogroman je to problem, posebno za one koji svakodnevno putuju iz Hrvatske u Brčko, jer su prisiljeni na duže i složenije alternative.

Ova situacija bila je povod za hitan sastanak predstavnika nadležnih institucija na kojem je dogovoreno da se odmah pristupi sanaciji oštećenja mosta. Planirano je da u funkciji bude za 90 dana.

„Na njemu bi mogao da se odvija saobraćaj lakih motornih vozila do ukupne težine od 3,5 tone, uključujući i saobraćaj pješaka“, kaže Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH (SNSD).

Dodatni problem je obustava saobraćaja za teretna vozila, koja je na snazi još od 2019. godine. Ovakav čin donio je višemilionske gubitke za bh. privredu.

„Samo u Brčko distriktu štete su oko dva miliona maraka za brčanske firme. Slične gubitke zbog dužine transporta trpe i privrednici iz sjeveroistočne Bosne koji transportuju robu iz regije Baranje, Bačke i ovdje iz Srema“, ističe Aleksandar Vujičić, predsjednik Privredne komore Brčko distrikta BiH.

Iako je prije četiri godine dogovorena izgradnja novog mosta, koji bi trebao biti smješten četiri kilometra nizvodno od postojećeg, konkretni koraci još nisu poduzeti.

„Pregovori s Hrvatskom odvijaju se oko izgradnje novog mosta i to je trajno rješenje, ali do tog konačnog rješenja moramo osposobiti ovaj most za odvijanje saobraćaja, onako kako se to činilo i u ranijem periodu“, naglasio je Milić.

Obećanje dao i ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto (NS):

„Brčko mora donijeti novi prostorni plan koji će predvidjeti potpuno novi most Brčko – Gunja, za koji ćemo obezbijediti sredstva.“

Izgradnja novog mosta Brčko – Gunja uveliko bi olakšala gužve u centru grada i povezala autoputeve od Bijeljine do Brčkog, te dalje s autoputem Beograd -Zagreb. No, čini se da je do tog olakšanja i povezivanja put veoma dug.