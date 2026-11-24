U Gradskoj upravi Srebrenik potpisan je ugovor za drugu fazu izgradnje vodovodne mreže za naselja Kurtući i Zahirovići. Ova naselja na padinama planine Majevice već dugo imaju velike probleme sa vodosnabdijevanjem i tome bi uskoro trebao doći kraj.

Vrijednost radova u ovoj drugoj fazi iznosi oko 760 000 KM, a sredstva su obezbijeđena od strane Vlade Tuzlanskog kantona iz kreditnog programa.

Završetkom druge faze izgradnje vodovodne mreže trebao biti kompletiran cijeli i potpuno novi sistem vodovoda za naselja Kurtći i Zahirovići na čemu se radi već neke tri godine.

-“Izgradnjom i proširenjem vodovodne mreže stvaramo preduslove za kvalitetnije i pouzdanije vodosnabdijevanje naših građana, posebno u naseljima koja se godinama suočavaju s ovim problemom.

Vodosnabdijevanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta. Korak po korak, konkretnim projektima i kontinuiranim ulaganjima, radimo na dugoročnom rješavanju ovog pitanja.

Nastavljamo odgovorno, planski i predano graditi kvalitetnije uslove za život svih naših građana”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.