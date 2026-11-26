Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Edina Ćehajića (31) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo krađa u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa.

On je osumnjičen da je tokom 2025. i 2026. godine u 17 navrata, na području Tuzle i u jednoj situaciji u Lukavcu, iz više prodajnih objekata i od građana oduzimao različite predmete i robu: parfeme, alkoholna pića, prehrambene proizvode, tehničku opremu i novac s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. U jednoj situaciji je provalio u podrumske prostorije stambene zgrade odakle je otuđio alat i druge predmete, dok je u jednom slučaju pokušao iznijeti ukradene predmete iz prodajnog objekta, u čemu je spriječen.

Službenici Policijske uprave Tuzla su radili na dokumentovanju ovih krivičnih djela, te su po nalogu Tužilaštva lišili slobode osumnjičenog. Nakon obavljanja kriminalističke obrade Čehajić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.