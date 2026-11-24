U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni, moguća je magla. Naoblačenje sa zapada očekuje se tokom noći na srijedu.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između -5 i -1 stepen, na jugu od 1 do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 2 i 7 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati od 8 do 12 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će relativno povoljnije, zbog čega će se većina stanovništva osjećati bolje. Jutro će biti prohladno, uz mogućnost zadržavanja magle po kotlinama, pa se hroničnim bolesnicima savjetuje da reduciraju kretanje u ovom periodu.

S odmicanjem dana i porastom temperature zraka očekuje se ugodnije vrijeme, što će pozitivno utjecati na raspoloženje i opće stanje većine stanovništva.