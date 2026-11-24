Shodno uredbi Vlade TK o novčanoj egzistencijalnoj naknadi demobilisanim borcima mlađim od 57 godina života, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Srebrenika obavještava korisnike prava da, radi ažuriranja podataka u mjesecu decembru, imaju obavezu ovoj službi dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Ovjerenu izjavu pred nadležnim organom da nije korisnik inostrane penzije, te da ne ostvaruje redovne ili vanredne prihode
– Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS)
– Uvjerenje Centra za socijalno rad o eventualnim primanjima.
Obrazac izjave korisnici mogu preuzeti na info pultu Gradske uprave u periodu od 01. 12. do 31.12. 2026. godine.
Slušba za BIZ: Obavijest za korisnike egzistencijalne naknade mlađe od 57 godina
Shodno uredbi Vlade TK o novčanoj egzistencijalnoj naknadi demobilisanim borcima mlađim od 57 godina života, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Srebrenika obavještava korisnike prava da, radi ažuriranja podataka u mjesecu decembru, imaju obavezu ovoj službi dostaviti sljedeću dokumentaciju: