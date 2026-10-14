Granični prijelaz kod Gradiške od danas u punoj funkciji

Granični prijelaz Gradiška – Gornji Varoš počeo je raditi punim kapacitetom, čime su osigurani uslovi za nesmetano obavljanje carinskih poslova.

Granični prijelaz Gradiška – Novi most – Gornji Varoš jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH).

Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor UIO BiH 7. oktobra 2026. godine odobrio donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, saopćeno je iz te uprave.

Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, kako ističu, u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška – Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta.

“Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja da poduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje graničnih prijelaza i nesmetano odvijanje prometa putnika i roba u skladu s važećim propisima i preuzetim obavezama”, saopćeno je iz Uprave.