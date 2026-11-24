Hoće li vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije ili Crne Gore morati prolaziti poseban postupak? Hoće li plaćati više od hrvatskih vozača?

Od 1. marta 2027. godine predviđen je početak primjene novog sistema elektronske naplate putarine, koji će omogućiti vožnju autoputevima bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Međutim, postoji i obaveza na koju će morati obratiti pažnju svi vozači, bez obzira na to gdje je njihov automobil registrovan.

Ako vozilo ne bude pravilno uključeno u sistem, uz putarinu vozačima prijeti i zakonski penal od 120 eura.

Novi sistem, nazvan Crolibertas, zamijenit će dosadašnji način naplate putarine, prema kojem vozači na ulazu uzimaju karticu, a na izlazu plaćaju pređenu dionicu.

Umjesto toga, vozila će prolaziti ispod portala opremljenih kamerama i uređajima za elektronsko očitavanje, bez potrebe za zaustavljanjem. Sistem će obuhvatiti autoputeve kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina Istra i Autocesta Zagreb – Macelj, piše Tportal.

Za vozače putničkih automobila bit će predviđene dvije mogućnosti – korištenje ENC uređaja ili automatsko prepoznavanje registarskih tablica.

To znači da vozači iz susjednih zemalja neće morati kupovati hrvatski ENC uređaj samo zato što dolaze u Hrvatsku. Međutim, prije korištenja autoputa morat će osigurati da je njihovo vozilo pravilno uključeno u sistem naplate.

Imate registarske tablice BiH, Srbije ili Slovenije? Pravila su jednaka

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se upravo na strane registarske oznake. Hoće li vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije ili Crne Gore morati prolaziti poseban postupak? Hoće li plaćati više od hrvatskih vozača?

Prema Zakonu o naplati putarine, korisnici ne smiju biti diskriminirani na osnovu državljanstva, države registracije vozila, polazišta ili odredišta putovanja.

Drugim riječima, vozač automobila registrovanog u Sarajevu, Beogradu ili Ljubljani podliježe istim osnovnim pravilima naplate kao i vozač automobila sa zagrebačkim registarskim oznakama.

Za putničke automobile najjednostavnija mogućnost bit će prijava registarske oznake i važećeg sredstva plaćanja.

Zakon predviđa da će se uključivanje u sistem moći obaviti putem jedinstvene internetske stranice, mobilnih aplikacija, drugih digitalnih servisa, prodajnih ureda i određenih partnerskih prodajnih mjesta.

Predviđene su i posebne saobraćajne trake za brzo uključivanje u sistem.

To će biti posebno važno za turiste i povremene korisnike hrvatskih autoputeva koji ne žele kupovati ENC uređaj zbog jednog ili dva putovanja godišnje.

Jedan propust može vas koštati dodatnih 120 eura

Novi zakon predviđa i finansijske posljedice za korištenje autoputa bez propisanog uključivanja u sistem elektronske naplate.

Prema članu 22, vozač koji koristi autoput bez uključivanja u sistem dužan je platiti putarinu i posebnu naknadu, odnosno zakonski penal od 120 eura.

To nije isto što i redovna putarina, nego dodatna obaveza zbog nepravilnog korištenja sistema.

Naprimjer, vozač iz Bosne i Hercegovine koji krene prema Splitu ili turista iz Srbije koji putuje prema Istri morat će voditi računa o tome da je vozilo uključeno u sistem naplate.

Ako se odluče za očitavanje registarskih tablica, morat će prijaviti registarsku oznaku i povezati je s važećim sredstvom plaćanja.

Pritom zakon predviđa važnu mogućnost za one koji nisu obavili prijavu prije ulaska na autoput.

Vozač lakog vozila može se uključiti u sistem najkasnije na prvom namjenskom mjestu za brzo uključivanje, ukoliko prethodno nije obavio prijavu na drugim predviđenim mjestima.

Zbog toga sam ulazak na autoput bez prethodne internetske registracije ne znači automatski da će vozač morati platiti penal.

Međutim, ukoliko ne ispuni zakonsku obavezu uključivanja u sistem, može nastati obaveza plaćanja putarine i dodatnih 120 eura.

Šta će biti s postojećim ENC uređajima?

Za vozače koji već koriste ENC uređaje važno je znati da novi sistem i dalje predviđa elektronsku naplatu putem uređaja postavljenog na vjetrobransko staklo.

Hrvatske autoceste najavile su mogućnost korištenja ENC tehnologije i u novom sistemu, uz potrebnu registraciju i povezivanje podataka.

Posebno je zanimljivo što su predstavnici HAC-a ranije govorili i o saradnji sa susjednim zemljama u oblasti elektronske naplate putarine.

Ipak, vozači ne bi trebali pretpostaviti da će svaki postojeći uređaj iz druge države automatski raditi na svim hrvatskim autoputevima. Prije putovanja potrebno je provjeriti podržava li konkretni uređaj novi sistem i jesu li ispunjeni uslovi njegovog korištenja.

Za razliku od putničkih automobila, za teška vozila, uključujući kamione i autobuse koji pripadaju zakonskoj kategoriji teških vozila, ENC tehnologija bit će obavezna.

Kada počinje primjena novog sistema?

Zakon predviđa da ključne odredbe novog sistema naplate putarine stupe na snagu 1. marta 2027. godine.

Hrvatske autoceste ranije su potvrdile da je mart 2027. godine planirani termin puštanja Crolibertasa u rad, uz najavu da će javnost o tačnom početku primjene biti blagovremeno obaviještena.

Do tada će se putarina nastaviti naplaćivati prema postojećem sistemu.

Za vozače iz susjednih zemalja najvažnija promjena jeste to što se više neće oslanjati na uzimanje kartice i plaćanje na izlazu s autoputa, nego na prethodno ili blagovremeno uključivanje vozila u elektronski sistem.

Budući da će se pravila jednako primjenjivati na vozila s domaćim i stranim registarskim oznakama, svi koji planiraju putovanje hrvatskim autoputevima nakon početka rada Crolibertasa trebali bi na vrijeme provjeriti način prijave i plaćanja.

Novi sistem trebao bi donijeti manje čekanja i brže putovanje, ali i novu obavezu koju vozači ne bi trebali zanemariti.