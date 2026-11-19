Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u na jugu i jugozapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, od sredine dana povremeno sa jakim udarima, a tokom noći u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 °C, najavljuje Federalni hidrometeorološki zavod BIH. Na snazi je i žuto upozorenje za cijelu BiH.

BHmeteo.ba najavljuje olujne udare vjetra.

“Danas premještanje duboke ciklone malo sjevernije od naših krajeva koja će većem dijelu zemlje naročito sjeveru i sjeveroistoku Bosne usloviti olujne udare zapadnog vjetra uz mogućnost materijalne štete”.