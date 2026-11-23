Danas je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić s ministrom privrede Tuzlanskog kantona Edinom Durakovićem potpisao ugovor o sufinansiranju prve faze izgradnje kanalizacione mreže s priključkom na gradski kanalizacioni kolektor za naseljena mjesta NN Polje i Ćojluk.

Za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je 216.844,27 KM.

-“Realizacijom ovog projekta stvaramo preduslove za kvalitetnije rješavanje pitanja odvodnje otpadnih voda, unapređenje komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Zahvaljujem ministru Durakoviću i Vladi Tuzlanskog kantona na podršci razvoju Grada Srebrenika.

Nastavljamo s konkretnim projektima, ulaganjima u infrastrukturu i stvaranjem boljih uslova za život u svim našim mjesnim zajednicama”, istakao je gradonačelnik Bjelić.