Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), utvrđeno da je 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade. Shodno navedenom, 25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine se kao državni praznik obilježava samo jedan dan i to na dan državnog praznika.

Imajući u vidu navedeno, obavještavamo javnost da je srijeda, 25. novembar 2026. godine, neradni dan.