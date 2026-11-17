Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog poslodavaca i Vlade Federacije BiH da se najniža plata za 2027. godinu utvrdi prema važećoj metodologiji, koja bi, prema njihovim procjenama, donijela povećanje od svega 3,5 posto. Iz Sindikata upozoravaju da bi tako malo povećanje dodatno podstaklo odlazak radnika iz Bosne i Hercegovine i ugrozilo ekonomski prosperitet Federacije BiH.

Kako su saopćili, delegacija Saveza samostalnih sindikata BiH na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH nije prihvatila prijedlog socijalnih partnera o načinu utvrđivanja najniže plate za narednu godinu.

Prema važećoj Uredbi o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plate, njeno povećanje određuje se na osnovu dva pokazatelja – 50 posto rasta potrošačkih cijena i 50 posto rasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH, posmatranih za period od januara do septembra tekuće godine.

Iz Sindikata tvrde da bi primjena takve formule rezultirala povećanjem minimalne plate od približno 3,5 posto, što smatraju potpuno neprihvatljivim.

“Najniža plata bi prema tim parametrima rasla nekih 3,5 posto, što je uvreda i podstrek svim radnicima u Federaciji BiH da napuste ovu zemlju u potrazi za boljim životom”, poručili su iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Upozoravaju na posljedice po ekonomiju i penzionere

Sindikalni predstavnici smatraju da bi nedovoljno povećanje najniže plate moglo imati dalekosežne posljedice, ne samo za radnike nego i za druge kategorije stanovništva.

Upozoravaju da bi takva odluka mogla negativno utjecati na ekonomski razvoj Federacije BiH, a posebno na položaj penzionera i socijalno ugroženih građana.

Zbog toga su pokrenuli inicijativu za izmjene postojeće uredbe, kojom bi se, kako navode, dugoročno uredio način usklađivanja najniže plate u zavisnosti od stručne spreme radnika.

Cilj predloženih izmjena je pravednija raspodjela koristi od ekonomskog rasta, ali i ravnomjernije podnošenje tereta inflacije i povećanih životnih troškova.

Iz Sindikata ističu da se ti troškovi trenutno u najvećoj mjeri prebacuju na radnike, što smatraju neodrživim.

Pozvali Vladu FBiH da hitno reaguje

Savez samostalnih sindikata BiH pozvao je Vladu Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija da bez odgađanja razmotre njihovu inicijativu i pristupe izmjenama postojeće metodologije.

Smatraju da bi se na taj način pitanje najniže plate moglo dugoročno urediti, uz koristi za radnike, poslodavce i javne fondove.

Prema njihovom obrazloženju, poslodavci bi dobili jasnije i unaprijed poznate kriterije za planiranje godišnjih budžeta i troškova rada, čime bi se izbjegle nagle promjene na kraju godine.

Istovremeno bi fondovi penzijskog i invalidskog te zdravstvenog osiguranja imali stabilniji i predvidiviji rast prihoda od doprinosa.

Iz Sindikata zaključuju da bi pravednije utvrđivanje najniže plate doprinijelo većem zadovoljstvu radnika, njihovoj produktivnosti i dugoročnoj ekonomskoj stabilnosti Federacije BiH.

IZVOR:N1