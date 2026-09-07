Vrućinama se bliži kraj: Stiže kiša i osjetan pad temperatura

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme, a na jugu zemlje temperatura zraka mogla bi dostići 38 stepeni. Stabilne vremenske prilike zadržat će se do sredine sedmice, nakon čega stižu naoblačenje, padavine i osjetno svježije vrijeme.

Vjetar će danas biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 11 i 16, dok će na jugu iznositi od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 14, a dnevna oko 30 stepeni.

Kraj ljeta

Početak sedmice obilježit će sunčano, veoma toplo i vruće vrijeme. Zapuhat će i jugo, koji će nagovijestiti približavanje promjene vremenskih prilika.

Dugo očekivana promjena trebala bi nastupiti u drugom dijelu sedmice, odnosno od 10. septembra. Slijedi nestabilniji period s povremenim padavinama i postepenim padom temperature, čime će, prema trenutnim prognozama, ovogodišnje ljeto biti završeno u pravom smislu te riječi.

Ne očekuje se izraženo zahlađenje, već uglavnom povratak temperature u granice prosjeka za septembar, uz povremeno nešto hladnije dane. Barem u početku neće biti većih hladnoća niti naglog prijelaza na gotovo zimske vremenske prilike.

Kiša na jugu

Više padavina očekuje se u zapadnim i južnim krajevima Bosne i Hercegovine. Ipak, najavljene kiše neće preko noći okončati dugotrajnu sušu i višemjesečni deficit padavina.

Promjena vremena predstavlja tek početak, a ostaje nada da će se sličan ritam padavina nastaviti tokom jeseni, ali bez vremenskih ekstrema koji bi mogli ugroziti stanovništvo i privredu.

Prognoza po danima

U utorak, 8. septembra, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, dok će dnevna iznositi od 29 do 34, a na jugu do 37 stepeni.

U srijedu, 9. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva i večeri u pojedinim dijelovima Bosne mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura iznosit će između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

Jače naoblačenje sa zapada očekuje se u četvrtak, 10. septembra, kada će širom zemlje biti kiše i pljuskova. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, dok će u sjevernim područjima biti sjevernog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 13 i 18, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni.