Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za maloljetnike Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za petnaestogodišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda u kojoj su oštećene dvije djevojčice iz Osnove škole „Gornja Tuzla“.

Prema maloljetnici je donesena naredba o pokretanju pripremnog postupka, a osumnjičena je da je 4. septembra u prostorijama škole upotrijebila nož i dvjema djevojčicama nanijela više povreda.

Tužilaštvo TK će sa istražiteljima OKP PU Tuzla nastaviti provoditi istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ovih događaja.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH nismo u mogućnosti iznositi bilo kakve detalje o ovom predmetu, saopšteno je iz Tužilaštva TK.