Ambasador Palestine boravio u oproštajnoj posjeti Srebreniku

Grad Srebrenik je imao čast ugostiti Rezeq Namoora, ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini, u okviru njegove oproštajne posjete prije završetka diplomatskog mandata u našoj zemlji.

Posjeta je još jednom potvrdila snažne i prijateljske veze između Srebrenika i palestinskog naroda, koje su dodatno osnažene činjenicom da je Srebrenik jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima partnerski grad u Palestini – Dura. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, solidarnosti i međusobnoj podršci, ali i o mogućnostima njenog nastavka i unapređenja u budućnosti.

Ambasador Namoora je istakao da Bosnu i Hercegovinu napušta sa snažnim emocijama, naglasivši da se tokom mandata osjećao kao među svojima. Posebno je zahvalio građanima Srebrenika na kontinuiranoj moralnoj i humanitarnoj podršci palestinskom narodu, te naglasio da mu ta podrška daje dodatnu snagu u nastavku njegovog angažmana.

U tom kontekstu, ambasador je najavio da nastavlja svoje aktivnosti u Palestini, gdje će dalje djelovati u službi svog naroda, sa sobom noseći snažna iskustva i prijateljstva stečena u Bosni i Hercegovini.

-“Uputili smo iskrene riječi zahvalnosti ambasadoru Namoori na dosadašnjoj saradnji i prijateljskom odnosu, uz želje za mnogo uspjeha u njegovom daljem radu. Grad Srebrenik ostaje na raspolaganju i budućem, novom ambasadoru Države Palestine u Bosni i Hercegovini, te ćemo i u narednom periodu nastaviti njegovati odnose solidarnosti i prijateljstva.

Oproštajna posjeta ambasadora Namooore još jednom je potvrdila da Srebrenik dosljedno stoji uz univerzalne vrijednosti mira, pravde i humanosti, te da prijateljstva izgrađena na tim osnovama nadilaze diplomatske mandate i ostaju trajna”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.