Mnogo želja – Novogodišnja predstava u Domu kulture Srebrenik

Prava pozorišna čarolija za najmlađe stiže u subotu 27. decembra kada je na repertoaru novogodišnja razigrana predstava „Mnogo želja“, uz Djeda mraza i paketiće, dosta smijeha i radosti. Režiju novogodišnje predstave “Mnogo želja”, potpisuje Midhat Kušljugić, a igraju odlični glumci Mirza Mujagić i Luka Spasojević. Biće to prava novogodišnja bajka za najmlađe sugrađane koji će ući u svijet mašte i uživati u priči koju će dugo pamtiti. Dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 035/645-839.

Predstava će igrati u dva termina, jedan do 14 sati za privredne subjekte i pojedince koji žele, uz pozorišnu predstavu, svojim najmlađim darovati i novogodišnje paketić, a za koju su rezervacije obavezne. Ulaz za drugu predstavu „Mnogo želja“, u organizaciji Centra za kulturu i informisanje Srebrenik uz pokroviteljstvo Gradske uprave i gradonačelnika Adnana Bjelića i Turističke zajednice Grada Srebrenika je besplatan , a rezervisan za sve mališane, kojima će, uz predstavu biti organizovana i dječija žurka, uz muziku, igru i smijeh, s početkom u 15 sati ispred Doma kulture Srebrenik, nakon čega će biti izvedena predstava.

Pozivamo sve sugrađane, naročito mališane da nam se pridruže i da zajedno uživamo u danima punim radosti i pozorišne magije. Dobro nam došli.