Srijeda, 24 Decembra, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Mnogo želja – Novogodišnja predstava u Domu kulture Srebrenik

By admin
0
32

Prava pozorišna čarolija za najmlađe stiže u subotu 27. decembra kada je na repertoaru novogodišnja razigrana predstava „Mnogo želja“, uz Djeda mraza i paketiće, dosta smijeha i radosti. Režiju novogodišnje predstave “Mnogo želja”, potpisuje Midhat Kušljugić, a igraju odlični glumci Mirza Mujagić i Luka Spasojević. Biće to prava novogodišnja bajka za najmlađe sugrađane koji će ući u svijet mašte i uživati u priči koju će dugo pamtiti. Dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 035/645-839.
Predstava će igrati u dva termina, jedan do 14 sati za privredne subjekte i pojedince koji žele, uz pozorišnu predstavu, svojim najmlađim darovati i novogodišnje paketić, a za koju su rezervacije obavezne. Ulaz za drugu predstavu „Mnogo želja“, u organizaciji Centra za kulturu i informisanje Srebrenik uz pokroviteljstvo Gradske uprave i gradonačelnika Adnana Bjelića i Turističke zajednice Grada Srebrenika je besplatan , a rezervisan za sve mališane, kojima će, uz predstavu biti organizovana i dječija žurka, uz muziku, igru i smijeh, s početkom u 15 sati ispred Doma kulture Srebrenik, nakon čega će biti izvedena predstava.

Pozivamo sve sugrađane, naročito mališane da nam se pridruže i da zajedno uživamo u danima punim radosti i pozorišne magije. Dobro nam došli.

Prethodni članak
Ambasador Palestine boravio u oproštajnoj posjeti Srebreniku
Naredni članak
Milionska porezna prevara: Državljanin BiH osumnjičen da je oštetio Hrvatsku
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a