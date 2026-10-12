Dodik i Čović danas se sastaju u Banjoj Luci: Počinju razgovori o novoj vlasti u BiH

Predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović sastat će se danas, 12. oktobra, u Banjoj Luci, gdje će predvoditi delegacije svojih stranaka na razgovorima koji dolaze nakon održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako zvanični dnevni red nije objavljen, očekuje se da će jedna od glavnih tema biti formiranje vlasti na državnom nivou i mogućnosti nastavka političke saradnje dvije stranke.

Predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović sastat će se danas, 12. oktobra, u Banjoj Luci, gdje će predvoditi delegacije svojih stranaka na razgovorima koji dolaze nakon održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako zvanični dnevni red nije objavljen, očekuje se da će jedna od glavnih tema biti formiranje vlasti na državnom nivou i mogućnosti nastavka političke saradnje dvije stranke.

Kako je saopćeno iz SNSD-a, sastanak će početi u 12 sati u Palati Republike Srpske, a nakon njegovog završetka predviđena je konferencija za novinare na kojoj bi Dodik i Čović trebali predstaviti zaključke razgovora.

Susret dolazi nešto više od sedmicu nakon Općih izbora, u vrijeme kada političke stranke započinju pregovore o mogućim koalicijama i uspostavljanju vlasti za naredni četverogodišnji mandat.

Čović već razgovarao s Izetbegovićem i Nikšićem

Predsjednik HDZ-a BiH već je održao odvojene sastanke s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, dok Dodik nakon izbora još nije razgovarao ni s jednim stranačkim liderom iz Federacije BiH.

Čović je još 6. oktobra najavio da bi prvi zvanični susreti predstavnika političkih stranaka koje su ostvarile najbolje izborne rezultate mogli biti održani tokom ove sedmice.

Tada je kao moguće lokacije razgovora spomenuo Mostar, Sarajevo i Banju Luku, potvrdivši da su kontakti s predstavnicima stranaka koje su ostvarile izborne pobjede već uspostavljeni.

Prema njegovim ranijim najavama, početni sastanci trebali bi poslužiti za utvrđivanje dinamike daljnjih pregovora, odnosno načina na koji će se pristupiti dogovorima o formiranju vlasti.

Kada je riječ o političkim zahtjevima HDZ-a BiH, Čović je kao dva ključna prioriteta izdvojio nastavak evropskih integracija Bosne i Hercegovine i izmjene Izbornog zakona.

Upravo bi ta pitanja mogla biti među važnijim temama budućih pregovora, s obzirom na to da SNSD i HDZ BiH nemaju identične stavove o svim pitanjima, posebno kada je riječ o evropskom putu zemlje.

Dodik: Ne očekujem brzo formiranje vlasti

Uoči sastanka s Čovićem, Dodik je tokom vikenda govorio o mogućem raspletu političkih pregovora nakon izbora, poručivši da ne očekuje brzo uspostavljanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.

Osvrćući se na raniju saradnju SNSD-a i HDZ-a BiH, ocijenio je da je njihov politički odnos opstao uprkos određenim nesuglasicama.

“Mi smo imali partnerstvo koje je dokazano, uz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kad su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali to se svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu. I to je to”, kazao je Dodik.

Njegova izjava odnosila se na ranije kontakte HDZ-a BiH s opozicionim strankama iz Republike Srpske, ali je istovremeno naglasio da saradnju sa Čovićevom strankom smatra potvrđenom.

Dodik je govorio i o razlikama u političkim stavovima između SNSD-a i HDZ-a BiH, posebno u pogledu odnosa prema evropskim integracijama.

“Mi imamo rezerve prema tom evropskom putu, ali smo rekli da se zbog toga po čemu se razlikujemo nećemo svakoga dana svađati. Hajde da probamo nešto da uradimo. Hoćemo da uradimo”, rekao je.

Ovakve poruke dolaze u trenutku kada HDZ BiH upravo evropski put ističe kao jedan od svojih glavnih prioriteta u pregovorima o budućoj vlasti.

Dodik spominjao i mogućnost političkog revanšizma

Govoreći o pregovorima koji slijede, Dodik je poručio i da neće dozvoliti da mu drugi politički akteri određuju dnevni red sastanaka.

Istakao je da ga ne zanima ni koje će političke stranke s bošnjačkim predznakom učestvovati u budućim razgovorima o formiranju vlasti.

Pritom se osvrnuo na period nakon Općih izbora 2018. godine, kada je proces imenovanja Vijeća ministara BiH trajao znatno duže, a SNSD insistirao na imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg.

Dodik je ponovo izrazio nezadovoljstvo zbog tadašnjih političkih odnosa, ali je otišao i korak dalje, govoreći o mogućnosti da sada uzvrati političkim protivnicima.

“Ali oni su nama ukrali godinu i po dana mandata kad je Zoran Tegeltija, kao Srbin, trebalo da bude predsjedavajući Vijeća. Privlači me ta situacija da im nešto uzvratim”, naveo je Dodik.

Takva izjava dodatno otvara pitanje koliko bi proces uspostavljanja vlasti mogao trajati i hoće li raniji politički sukobi utjecati na pregovore nakon ovogodišnjih izbora.

Evropski put i Izborni zakon među prioritetima HDZ-a

Iako SNSD nije precizirao teme današnjeg sastanka, ranije izjave dvojice stranačkih lidera ukazuju na pitanja koja bi mogla obilježiti njihove buduće razgovore.

Za HDZ BiH posebno su važni evropske integracije i izmjene Izbornog zakona, dok Dodik otvoreno govori o rezervama prema evropskom putu i upozorava da ne očekuje brzo formiranje vlasti.

Današnji susret u Banjoj Luci bit će prilika da se utvrdi postoji li spremnost SNSD-a i HDZ-a BiH za nastavak dosadašnjeg političkog partnerstva, ali i kakav pristup namjeravaju zauzeti prema ostalim strankama koje će učestvovati u pregovorima.

Više detalja o eventualnim dogovorima očekuje se nakon konferencije za novinare, koja je najavljena po završetku sastanka.

IZVOR.N1