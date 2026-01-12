Besplatna pripremna nastava za eksternu maturu u Tuzlanskom kantonu

Richmond Park Međunarodna srednja škola u Tuzli će u periodu od 24. januara do 7. februara 2026. godine realizovati projekat pod nazivom “Besplatna pripremna nastava za eksternu maturu” za učenike devetih razreda sa područja Tuzlanskog kantona.

Pripreme će se održavati tokom tri sedmice počevši od 24. 1. 2026. godine. Svake subote sa početkom u 10:00 sati. Planirano je pet školskih časova rada sa nastavnicima u prostorijama Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli.

Cilj projekta je da osposobi učenike završnih razreda osnovnih škola za uspješno polaganje eksterne mature. U sklopu ovogodišnje pripremne nastave, polaznici će biti u mogućnosti besplatno pohađati časove BHS jezika i književnosti, Engleskog jezika i Matematike.

Nastavno osoblje Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli će nastojati da učenicima na interaktivan i prihvatljiv način pojasni gradivo iz navedenih predmeta a sve u cilju što jednostavnije pripreme učenika za polaganje eksterne mature.

Svi zainteresovani učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona mogu se prijaviti putem linka:

Eksterna matura