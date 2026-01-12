Poskupljenje struje i mrežarine: Elektroprivreda BiH najavila mogući rast cijena od 2026. godine

Pitanje poskupljenja električne energije ponovo je u fokusu javnosti nakon objave Plana poslovanja Elektroprivrede BiH za period 2026–2028. godine, u kojem se najavljuje rast cijena struje, kao i povećanje mrežarine u narednim godinama.

Prema ovom dokumentu, već krajem 2025. ili početkom 2026. godine mogao bi biti pokrenut tarifni postupak za povećanje cijene mrežarine, dok bi nova, viša mrežarina mogla stupiti na snagu tokom 2026. godine. Iako konkretni procenti povećanja nisu precizirani, iz Elektroprivrede BiH navode da je postojeća cijena mrežarine neodrživa, s obzirom na to da nije mijenjana još od 2011. godine.

Kada je riječ o cijeni električne energije, u Planu poslovanja se ističe da je postepeno povećanje cijena, posebno za domaćinstva, neophodno kako bi se dugoročno osigurala stabilnost snabdijevanja i očuvala domaća proizvodnja električne energije. Navodi se da je cijena struje za domaćinstva i dalje ispod stvarnih proizvodnih troškova, uprkos ranijim korekcijama iz 2024. i 2025. godine, prenosi tuzlalive.ba.

Elektroprivreda BiH ne iznosi konkretne procente budućih poskupljenja, ali se naglašava da će rast cijena biti neminovan kako bi se pokrili sve veći troškovi proizvodnje, održavanja elektroenergetskog sistema, ulaganja u nove proizvodne kapacitete, kao i obaveze koje proizlaze iz energetske tranzicije i mogućeg uvođenja taksi na emisije CO₂.

U Planu se navodi da se politikom cijena nastoji uspostaviti ravnoteža između finansijske održivosti Elektroprivrede BiH i potreba građana i privrede za stabilnim snabdijevanjem električnom energijom, ali se upozorava da bez rasta cijena taj balans više nije moguće održati.

Iako tačni iznosi još nisu poznati, dokument praktično potvrđuje da su poskupljenje električne energije i povećanje mrežarine u Federaciji BiH u narednim godinama gotovo neizbježni, a prvi konkretni koraci u tom pravcu očekuju se tokom 2026. godine.

Tuzlainfo.ba