Na snazi stroži ZOBS: Kazne do 5.000 KM za obijesnu vožnju u BiH

U BiH stupile na snagu izmjene ZOBS-a koje definišu obijesnu vožnju i uvode kazne do 5.000 KM, uz oduzimanje vozila i zabranu vožnje.

Od jučer je na snazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja.

Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5.000 KM, prenose Vijesti.ba.

Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km/h iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km/h.

Obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila, prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kad vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg, ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

“Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečen u obijesnoj vožnji, ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju”, stoji u usvojenim izmjenama.

Kazne i prekršaji

Tako će od 2.000 KM do 3.000 KM biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja.

“Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći i zabrana vožnje od šest mjeseci i dva kaznena boda”, piše u izmjenama ZOBS-a.

Ali ni to nije sve – ako usljed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3.000 KM do 5.000 KM, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od devet mjeseci i dobit će četiri kaznena boda.

Strože kazne i za telefon i pojas

Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 KM. Ako je usljed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 KM do 2.000 KM, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i dva kaznena boda.

“Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja, biće kažnjen od 200 KM do 400 KM”, navedeno je u izmjenama ZOBS-a, koje su stupile na snagu 27. maja 2026.