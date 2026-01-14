Čavalić: Zakon o PIO – razdvojimo kukolj od žita

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine FBiH, oglasio se na društvenim mrežama povodom izmjena Zakona o PIO u FBiH, odnosno uloženim amandmanima. Izjavu prenosimo u cjelosti.

” U ponedjeljak raspravljamo o izmjenama Zakona o PIO u FBiH. Dosta je (polu)informacija u vezi sa navedenim. Zbog toga je potrebno razdvojiti kukolj od žita. Kao i svako zakonsko rješenje, tu su i pozitivne, ali i negativne strane navedenog. Moje je da upozorim i pokušam ispraviti navedeno.

Riječ je o vrlo bitnom zakonu koji determinira sudbinu sadašnjih i budućih penzionera u FBiH. U načelu, Zakon je dobar i to zbog činjenice da se uvodi prosječna plata kao indikator za usklađivanje. To je u skladu sa zahtjevima penzionera. Također, prihvaćen je prijedlog koji sam uputio, a odnosi se na usklađivanje dva puta godišnje. To garantuje značajan rast penzija u ovoj godini.

Izmjene Zakona uvode i koncept diferencirane minimalne penzije. Diferencijacija se pravi spram godina radnog staža – 15, 20, 25, 35 i 40. U osnovni, diferencijacija ima smisla jer garantuje neku pravednost i stvara poticaje da se uplaćuju doprinosi za PIO.

Gdje nastaju problemi? Vidim ih po dva osnova i lično sam, ali i sa kolegom Almedinom Aliefendićem, uputio par amandmana kako bih ispravili. Prvi problem se odnosi na ranije spomenutu diferencijaciju minimalne penzije. Model jeste pravedan, ali nije pravedno što nismo ostavili vremena da se budući korisnici prilagode odnosno promjene ponašanje spram navedenog (teorija anticipacije). Nismo Somalija pa da ljudima koji imaju 55 ili 60 godina kažete da se za par sedmica potpuno mijenja njihov očekivani dohodak po osnovu penzija – nagore.

Ovakvi modeli, mjere, zahtijevaju barem 5-10 godina tempiranja. Data tempiranja nisu poseban teret za PIO i Budžet, a puno znače za obespravljenu kategoriju koja jednostavno nije imala potpune informacije. Kako bi djelimično ublažili ovaj šok, pripremili smo amandman – promjena procentualnih pragova za 5-10% kod člana 81.

Amandman je dostupan ovdje.

Ako negdje treba da se lobira, onda je to da ovaj amandman prođe.

Drugi problem se odnosi na modela finansiranja PIO. Model finansiranja se suštinski gubi. Nestaje namjena i sve postaju opšti prihodi. Zbog toga sam predložio brisanje člana 9. i člana 11. – amandmani dostupni ovdje

Ovaj model, poput diferencijacije minimalnih penzija, je kopiranje rješenja iz entiteta RS. Nemam ništa protiv datog dijela Bosne i Hercegovine, ali iskren da budem, RS ne treba baš da bude ekonomski i socijalni uzor za sve što radimo u FBiH (od Zakona o dugu, Londonske berze, pokušaja diferencijacije kod minimalne plate, pa sada sve do PIO). Pogledati tabelu u prilogu za razumijevanje ove problematike.

Konačno, da zaključim – Ministarstvo rada i socijalne politike je u načelu uradilo dobar posao, ali namjerno ili nenamjerno, postoji kukolj kojeg treba razdvojiti od žita. Ne pada mi na pamet da ulazim u nekakve bespotrebne polemike i lična optuživanja sa Ministarstvom jer građani od toga nemaju koristi. Posebno jer znam da je upravo dato Ministarstvo najviše radilo i lobiralo za ove izmjene, a da su unutar Vlade FBiH postojale brojne opstrukcije. Ovdje je jasan fokus na unaprijeđenju i zaštiti PIO sistema odnosno prava sadašnjih i budućih penzionera”, zaključio je Čavalić.

Prijedlog Zakona dostupan je ovdje.