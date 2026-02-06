Bh. fudbalski tereni ponovo u fokusu: Danas tri utakmice, derbi u subotu

Danas nam se vraća i prvenstvo Bosne i Hercegovine, nakon zimske pauze, a na programu su tri meča.

20. kolo prvenstva Bosne i Hercegovine, otvaraju Rudar i Široki Brijeg u Prijedoru od 16 sati.

Dva sata kasnije na stadionu pod Bijelim brijegom sastaju se Zrinjski i Sloga.

Utakmica Sarajeva i Radnika rezervisana je za 20 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase.

U subotu je na programu derbi kola, u kojem će snage odmjeriti Velež i Borac na stadionu Rođeni.

Kolo će biti kompletirano u nedjelju, kada će utakmicu odigrati Posušje i Željezničar na Mokrom Docu.