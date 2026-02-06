UIO: Obaveza potpisivanja poreskih prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovo podsjeća da je prošlo više od dvije godine otkako je stupila na snagu obaveza potpisivanja poreskih prijava putem kvalificirane elektronske potvrde (KEP). S tim u vezi, budući da trenutno UIO u svom poreskom informacionom sistemu ima evidentirane poreske obveznike koji ne potpisuju prijave sa KEP-om, to je kroz Strategiju unapređenja poštovanja propisa u oblasti indirektnih poreza za period 2025-2027. godine predviđen poseban program „Prijave“ koji će UIO provesti u 2026. godini. Osnovni cilj provođenja ovog programa je rast poreske discipline u smislu izvršavanja obaveza koje imaju poreski obveznici prema UIO, te UIO nastoji da obveznike upozna sa obavezom potpisivanja poreskih prijava (redovnih, izmijenjenih i dodatnih) upotrebom KEP-a koja je nastupila još u 2023. godini.

Kako biste mogli koristiti elektronske usluge UIO potrebno je preuzeti, popuniti i dostaviti sljedeće:

Prilog 1 – Ugovor o korištenju Informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa UIO i

Prilog 4 – Prijava zastupnika.

Prethodno navedene dokumente mora preuzeti svaki obveznik koji ima obavezu dostavljanja PDA i PDV prijava, te ih potpisati i ovjeriti poslovnim pečatom, a nakon toga dostaviti UIO, Grupi za informacione tehnologije u nadležni regionalni centar, prema sjedištu obveznika. Osim prethodno navedenog, preduvjet za potpisivanje prijava uz upotrebu KEP-a je posjedovanje KEP-a koju mora imati zastupnik (osoba navedena u Prilogu 4).

Propise koji reguliraju ovu oblast možete pronaći na web stranici UIO na sljedećem linku

e-usluge

Za tehničke nejasnoće možete kontaktirati službenike Grupe za nacionalni help desk na brojeve telefona +387 51 335 264, +387 51 335 223 i +387 51 335 145, informišu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.