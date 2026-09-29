Bh. mljekari zatražili prelevmane i carinske kvote na uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina

Proizvođači mlijeka u Bosni i Hercegovini zatražili su hitno pokretanje postupka i uvođenje zaštitnih mjera (prelevmana i carinskih kvota) na uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina (tarifne glave 0401–0406). Zahtjev su uputili Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U svom dopisu su naveli da se domaći mljekarski sektor nalazi pred potpunim kolapsom uzrokovanim nekontrolisanim i prekomjernim uvozom mliječnih proizvoda po izuzetno niskim, ekonomski neopravdanim cijenama.

“Zvanični podaci UINO o uvozu za prvih osam mjeseci 2026. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, jasno ukazuju na destruktivan trend koji direktno uništava domaće proizvođače mlijeka, ali i prerađivački sektor“, istaknuli su.

Ekonomska kalkulacija

Analizom uvoza za period januar–avgust (2025. naspram 2026. godine) utvrđen je kvantitativni rast uvoza, finansijski pad i dampinški pritisak te pad uvoznih cijena.

Ukupan uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina u prvih 8 mjeseci ove godine iznosio je 33.345.017 kg, što predstavlja fizičko povećanje uvoza za 55.676 kg u odnosu na isti period 2025. (33.289.341 kg). Kako navode, iako je količina uvezenog mlijeka porasla, ukupna vrijednost uvoza je drastično pala sa 172.049.521 KM lani na 159.701.041 KM u 2026. godini.

Prosječna uvozna cijena po kilogramu mliječnih proizvoda u 2025. je iznosila 5,17 KM, dok je u ovoj godini pala na 4,79 KM, što je pad od 7,33% na ukupnu masu robe.

Pad je, napominju proizvođači, još izraženiji kod sireva, gdje uvoznici plasiraju viškove sa evropskog tržišta po cijenama koje su ispod proizvođačkih u BiH i ispod cijena sireva koje BiH izvozi.

“Iako je prosječna cijena plaćena za litar mlijeka u zemljama, najčešće ne odgovara onoj stvarnoj vrijednosti sireva koji uvozimo, a koji je proizveden u tim zemljama. To jeste ta cijena konačnog proizvoda je nelogično niža, od očekivane, a na osnovu potrebe mijeka za proizvodnju kg proizvoda”, tvrde u svom dopisu, navodeći da je u prvih osam mjeseci ove godine cijena uvoznog sira košta oko 8 KM/kg, a bh. koji se izvozi 11,27 KM/kg.

Direktne posljedice po domaće proizvođače

Pritisak jeftine uvozne robe, naglasili su, direktno se prelio na leđa primarnih proizvođača – mljekara u Bosni i Hercegovini. Uslijed prezasićenosti tržišta uvoznim prerađevinama, domaće mljekare su bile primorane da smanje otkup i pritisnu primarne proizvođače.

“U pojedinim slučajevima došlo je i do potpunog prekidanja otkupa svježeg sirovog mlijeka”, podsjećaju proizvođači u svom dopisu, navodeći da je prema procjenama udruženja, u određenim momentima u skladištima prerađivača bilo je i preko 30% skladišnih viškova.

Kao direktna posljedica ovog poremećaja, u posljednjih osam mjeseci došlo je do pada otkupne cijene svježeg sirovog mlijeka u BiH za čak 30% u većem dijelu zemlje. Navode i da je pri trenutnim cijenama stočne hrane, a posebno energenata i đubriva pred jesenju sjetvu, aktuelna otkupna cijena svježeg sirovog mlijeka je daleko ispod praga rentabilnosti. Pa mljekari često kažu, da rade samo da plate gorivo.

“Mljekari u posljednjih desetak mjeseci Bosni i Hercegovini masovno gase farme, kolju muzna grla i trajno prekidaju proizvodnju, što će imati nesagledive posljedice po prehrambenu nezavisnost zemlje. A bojimo se da će ovo biti okidač za dalji odliv stanovništva i potpuno pražnjenje seoskih područja“, upozorili su,

Prijedlog mjera

S ciljem zaustavljanja daljeg propadanja i stabilizacije domaćeg tržišta, od Vijeća ministara BiH zahtijevaju da hitno usvoji:

Uvođenje zaštitne carinske stope na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz tarifnih glava 0401–0406 u iznosu od 0,38 KM do 3,19 KM po kilogramu (zavisno od kategorije proizvoda). Sredstva prikupljena u ove namjene, trebaju da se po ustaljenom načinu raspodijele prihoda preusmjere u proizvodnju, od čega 30% u investicije za adaptaciju na klimatske promjene, 30% za preradu mlijeka i 40% direktna podrška proizvodnji – kroz povećanje premije po litru proizvedenog mlijeka.

Uvođenje količinskih ograničenja – carinskih kvota za pojedine kontigente mliječnih prerađevina na bazi trogodišnjeg prosjeka, čime bi se ograničile prekomjerne količine koje ulaze bez ikakve kontrole.

Predstavnici udruženja mljekara, pojasnili su i da Bosna i Hercegovina ima puno zakonsko pravo i obavezu prema međunarodnim sporazumima (uključujući i prelazne odredbe SSP-a i CEFTA-e) da aktivira zaštitne mehanizme u situacijama kada uvoz prijeti da nanese ozbiljnu štetu domaćoj industriji.

“Informacije sa terena, su neoboriv dokaz da je ta šteta već nastupila i da svakim danom poprima veće razmjere“, poručuju.

Inicijativu su uputila četiri udruženja (Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, Udruženje proizvođača mlijeka “Mljekari TK”, Udruženje proizvođača mlijeka i mesa SBK i Udruženje poljoprivrednika u ZDK), sa čijeg područja djelovanja se proizvodi oko 68% proizvodnje svježeg sirovog mlijeka u Bosni i Hercegovini, odnosno 209 miliona litara, uz napomenu da očekuju hitno zakazivanje sastanka i pokretanje procedure zaštite.

IZVOR:AGROKLUB.BA