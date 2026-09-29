Sa viših nivoa i iz međunarodnih fondova: Skoro 17 miliona KM u zadnje 3,5 godine za Srebrenik

Nakon 3,5 godine otkako je na poziciji gradonačelnika,gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić iznio je podatke o tome koliko je sredstava osigurano izvan budžeta Grada Srebrenika u ovom periodu.

Od početka mandata jedan od njegovih prioriteta bila je priprema kvalitetnih projekata, aplikacije prema višim nivoima vlasti i međunarodnim fondovima i da se za razvoj Srebrenika osigura što više sredstava iz vanjskih izvora.

“- Danas mogu iznijeti konkretan podatak:

Za Srebrenik smo osigurali ukupno 16.893.679 KM sredstava iz vanjskih izvora.

Od toga:

• Federalni nivo – 11.872.497,49 KM

• EU fondovi i ostali nivoi – 2.836.518,73 KM

• Kantonalni nivo – 2.184.662,78 KM

Ovo nisu samo brojevi. To su rekonstruisani i novi putevi, ulaganja u vodnu infrastrukturu, projekti zaštite okoliša, projekti u razvoj poslovne infrastrukture, društvene infrastrukture i brojni drugi projekti koji direktno mijenjaju kvalitet života naših građana.

Posebno želim istaći jednu stvar.

Ove rezultate nismo ostvarili sami.

Imali smo ljude i institucije na višim nivoima vlasti koji su razumjeli potrebe Srebrenika i bili spremni podržati naše projekte. Imali smo podršku Federalne vlade, federalnih ministarstava, Vlade Tuzlanskog kantona, kantonalnih institucija, Evropske unije, međunarodnih organizacija, ali i brojnih pojedinaca koji su svojim angažmanom pomogli da određeni projekti budu realizovani.

Svima njima želim iskreno zahvaliti.

Hvala svakome ko je pomogao, bilo da je riječ o milionima maraka, jednom projektu, jednom potpisu, jednoj preporuci, sastanku ili samo otvorenim vratima za Srebrenik.

Jer kada se radi za grad, svaka pomoć je važna.

Naš cilj je bio i ostaje jednostavan: što više sredstava izvan lokalnog budžeta usmjeriti u Srebrenik i tako ubrzati njegov razvoj, a istovremeno čuvati sredstva naših građana.

Brojevi su tu da ih javnost može provjeriti.

A iza svakog broja je konkretan projekat, konkretno mjesto i konkretna korist za naše građane”, navodi gradonačelnik Bjelić