Gradačac ponovo najtopliji grad u BiH: Meteorolozi otkrili šta nas čeka do subote

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima magle.

Temperature zraka izmjerene danas, 29. septembra u 8 sati (°C): Sokolac 2; Drvar 4; Bugojno 5; Livno, Sanski Most i Zenica 6; Bihać, Jajce i Srebrenica 7; Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8; Bijeljina 9; Zvornik 11; Trebinje 15; Mostar 17; Gradačac 18°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 28°C. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu od 13 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu do 29°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu od 13 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu do 29°C.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu od 13 do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu do 29°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu od 12 do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu do 28°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.