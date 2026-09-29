Gradonačelnik Adnan Bjelić potpisao ugovore sa 30 mjesnih zajednica za projekte u društvenim objektima

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore sa 30 mjesnih zajednica koje su se javile na javni poziv Grada Srebrenika za projekte male vrijednosti u društvenim objektima.

Za ove namjene ukupno je izdvojeno i podijeljeno 150.000 KM.

Predsjednici i vijeća mjesnih zajednica dobijena sredstva će udružiti sa drugim izvorima finansiranja i realizovati konkretne projekte adaptacije, uređenja i nabavku opreme za svoje društvene objekte.

-“Ovo je prvi put da na ovakav način direktno podržavamo mjesne zajednice i želimo dati veći značaj njihovim vijećima i ljudima koji svakodnevno, volonterski, rade na unapređenju života u svojim sredinama.

Ove godine smo na sličan način organizovali i zimsku službu i čišćenje ulica. Sve ovo posmatramo kao pilot program. Ako se pokaže da ovakav način rada funkcioniše dobro i bez problema, u narednim godinama želimo povećavati izdvajanja za ove namjene.

Jer mjesna zajednica nije samo administrativna jedinica. To su ljudi, naše mahale, naselja i mjesta u kojima živimo.

Hvala svim predsjednicima i vijećima mjesnih zajednica na njihovom radu, vremenu i energiji koju ulažu da naše sredine budu uređenije, bolje i ugodnije mjesto za život.

Želimo graditi Srebrenik tako da se odluke i ulaganja što više približe ljudima”, naveo je gradonačelnik Bjelić