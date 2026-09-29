Starlink stiže u Bosnu i Hercegovinu

Bosna i Hercegovina postaje dio globalne Starlink mreže. Nakon višemjesečnih razgovora i priprema, satelitski internet kompanije SpaceX bit će dostupan i građanima Bosne i Hercegovine.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se juče u Sarajevu s Rebeccom Slick Hunter, direktoricom Starlinka za globalni pristup i aktivaciju tržišta, s kojom je razgovarao o početku pružanja usluga Starlinka u Bosni i Hercegovini i narednim koracima kompanije na domaćem tržištu.

„Gotovo da nema sedmice da ne dobijem pitanje kada će konačno Starlink doći u Bosnu i Hercegovinu. Danas konačno možemo reći da će usluga Starlinka biti dostupna u narednim sedmicama. Posebno mi je važno što će ova tehnologija donijeti kvalitetan internet i ljudima koji žive tamo gdje klasična infrastruktura još uvijek ne može ponuditi dobru vezu, ali i školama, zdravstvenim ustanovama i svima kojima je potreban“, kazao je ministar Forto.

Starlink omogućava širokopojasni internet putem mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, bez potrebe za klasičnom kablovskom infrastrukturom do korisnika. Upravo zato njegova dostupnost može biti posebno značajna za ruralna, planinska i druga teško dostupna područja Bosne i Hercegovine.

Dolazak Starlinka znači novog pružatelja usluga na internetskom tržištu u BiH, dodatni izbor za građane i privredu, ali i otvaranje mogućnosti primjene satelitske povezanosti u obrazovanju, zdravstvu, poslovanju te komunikacijama u vanrednim situacijama.

„Veoma nam je drago što Bosnu i Hercegovinu možemo uključiti u rastuću Starlink mrežu. Naš cilj je omogućiti pouzdanu i brzu povezanost ljudima bez obzira na to gdje žive, a posebno zajednicama do kojih tradicionalna infrastruktura teško dolazi. Radujemo se početku pružanja usluga i saradnji s partnerima u Bosni i Hercegovini“, kazala je Hunter.

Ovaj sastanak nastavak je razgovora ministra Forte i direktorice Hunter održanog u Washingtonu aprila prošle godine, kada je prvi put konkretno otvoreno pitanje ulaska Starlinka na bh. tržište. Nakon toga Starlink je registrirao kompaniju Starlink BH d. o. o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i pokrenuo postupak za dobijanje potrebnih dozvola za pružanje usluga pristupa internetu.

„Od prvog sastanka govorio sam da nema razloga da Bosna i Hercegovina bude rupa na tehnološkoj karti Evrope. Danas tu prazninu konačno zatvaramo“, zaključio je ministar.