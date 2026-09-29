Zmajevi pobijedili u Rumuniji

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije sa 4:2, u utakmici drugog kola Lige nacije.

Golove za BiH su postigli Gigović u 12. Muharemović u 19., Tabaković u 40. i Mahmić u 55. minuti, dok su strijelci za Rumuniju bili Birligea u 28. i Cicaldau u 62. minuti.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza napisali su ubjedljivu pobjedu nad Rumunijom. Nogometaši BiH odigrali su jednu od najboljih partija u novoj historiji potpuno nadigravši domaću selekciju te nakon remije na startu Lige nacije u Poljskoj došli i do prve pobjede.

Barbarez je odlučio napraviti nekoliko izmjena u odnosu na meč u Varšavi, a dodatno je ojačao vezni red što se pokazalo kao pravi potez s obzirom da je igra bh. tima bila tečna, sa preciznim pasovima i opasnim napadima.

BiH je u ovom meču nastupila u sastavu: Zlomislić, Kolašinac (od 81. Mujakić), Muharemović, Katić, Memić, Gigović (od 81. Tahirović), Mahmić (od 63. Demirović), Bašić, Alajbegović, Tabaković (od 74. Lukić) i Bajraktarević. Haodić (od 81. Tahirović).

U drugom meču u grupi Švedska je na svom terenu pobijedila Poljsku sa 3:1 i nakon dva kola zauzima prvo mjesto u grupi sa šest bodova.

BiH će u trećem kolu u petak u Zenici upravo dočekati Švedsku u meču u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti najbolji igrač i strijelac BiH Edin Džeko.