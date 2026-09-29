Danas 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije RBiH

Danas se obilježava 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedne od ukupno sedam korpusnih formacija Armije RBiH i jedinice koja je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata djelovala na velikom području sjeveroistočne Bosne.

Centralna manifestacija povodom godišnjice bit će održana danas u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Obilježavanje godišnjice tradicionalno je prilika za podsjećanje na ratni put 2. korpusa, njegove pripadnike i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, kao i za odavanje počasti šehidima i poginulim borcima Armije RBiH.

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 29. septembra 1992. godine, sa sjedištem u Tuzli.

Zona njegove odgovornosti obuhvatala je veliki dio sjeveroistočne i sjeverne Bosne, uključujući područja Tuzle, Banovića, Bijeljine, Bosanskog Broda, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Dervente, Doboja, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lopara, Lukavca, Maglaja, Modriče, Odžaka, Orašja, Srebrenice, Srebrenika, Teslića, Tešnja, Šekovića, Ugljevika, Vlasenice, Zvornika i Živinica.

Tokom ratnih godina brojno stanje Korpusa mijenjalo se u skladu s promjenama njegove zone odgovornosti. Prema ranije objavljenim podacima, početkom rata brojao je 49.531 pripadnika, dok je tokom 1993. godine broj narastao na 77.647 pripadnika. Slična brojnost zadržana je i tokom 1994. godine.

Kraj 1995. godine, nakon što je iz njegovog sastava izašla novoformirana 28. divizija, 2. korpus dočekao je sa 44.993 pripadnika.

Tokom rata u sastavu Korpusa bilo je oko 4.400 oficira i približno 5.200 podoficira, dok je konstantno bilo angažovano između 1.000 i 1.500 žena.

Obilježavanje godišnjice 2. korpusa godinama prati niz aktivnosti posvećenih čuvanju sjećanja na njegove pripadnike i ratni put, uključujući polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima na području sjeveroistočne Bosne.

Tuzlainfo.ba