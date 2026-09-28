U Srebreniku predstavljeni kandidati koalicije NES BiH, PDA, NAPRIJED! – ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO

U organizaciji Gradskog odbora PDA Srebrenik u JU Centar za kulturu i informisanje održan je predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati koalicije NES BiH, PDA, NAPRIJED! – ZA EVROPSKU BIH ZAJEDNO za predstojeće Opće izbore.

Pred građanima Srebrenika predstavljeni su kandidati za različite nivoe zakonodavne vlasti, a tokom obraćanja govoreno je o položaju Srebrenika i Tuzlanskog kantona, potrebi snažnijeg ekonomskog razvoja, boljoj putnoj povezanosti, novim investicijama i radnim mjestima, ali i o politikama koje će interese ovog dijela Bosne i Hercegovine snažnije zastupati na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

U ime domaćina prisutnima se obratio Mirza Karić, zamjenik predsjednice GO PDA Srebrenik, koji je poželio dobrodošlicu kandidatima, članovima, simpatizerima i građanima te zahvalio svima koji su svojim dolaskom podržali skup.

Na skupu su se obratili Elzina Pirić, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, izborna jedinica 404, Samir Imamović, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH te Emir Šahović, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, izborna jedinica 403.

Građanima se obratila i Alma Lipjankić, kandidatkinja za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, ujedno i predsjednica GO PDA Srebrenik, kao i kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona – nosilac liste Suad Salibašić te Amer Mešić i Jasmina Pedljić.

Poruka skupa bila je da Srebreniku i Tuzlanskom kantonu nisu potrebna obećanja koja traju samo tokom izborne kampanje, nego konkretni projekti i ljudi spremni da za njih preuzmu odgovornost u institucijama.

Posebno je istaknuta potreba da se razvoj lokalnih zajednica poveže sa politikama viših nivoa vlasti, jer pitanja infrastrukture, privrede, energetike, zdravstva i otvaranja novih radnih mjesta ne mogu biti rješavana parcijalno.

PDA Srebrenik na Opće izbore 2026. godine izlazi sa jasnom namjerom da kroz zajedničke liste koalicije osigura snažan glas Srebrenika i Tuzlanskog kantona na svim nivoima vlasti.

Skup je završen porukom zajedništva i pozivom građanima da 4. oktobra izađu na izbore i svojim glasom odluče o pravcu u kojem žele da se razvijaju Srebrenik, Tuzlanski kanton i Bosna i Hercegovina.

Ovom prilikom svečano je otvorena i kancelarija PDA Srebrenik, koja će u narednom periodu biti mjesto okupljanja članova i aktivista, ali prije svega prostor otvoren za građane, njihove prijedloge, inicijative i razgovor o pitanjima važnim za Srebrenik.

Delegacija PDA položila je cvijeće na Centralnom spomen-obilježju i odala počast poginulim borcima i šehidima.