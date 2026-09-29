Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

MUP TK – U protekla 24 sata na području nadležnosti Uprave policije MUP TK-a evidentirano je 11 krivičnih djela. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije MUP TK-a, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Dogodilo se ukupno 13 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 5 saobraćajnih nezgoda pet lica zadobilo povrede i to: 2 lica lake tjelesne povrede (PS Srebrenik i PS Živinice) i 3 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili (PS Gradačac, PS Živinice i PS Lukavac), dok je u 8 saobraćajnih nezgoda nastupila materijalna šteta (PS Zapad, PS Istok, PS Gradačac, PS Gračanica, PS Kalesija i PS Banovići). Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici nadležnih policijskih uprava/stanica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 65 pregleda, 1 kućna posjeta i 4 terenske intervencije, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 12 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće.

ELEJKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, 29.09.2026. godine (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima Donja Dragunja i Srednja Dragunja u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 13 beba, dvije djevojčice i jedanaest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su četiri djevojčice.