Septembarske penzije u FBiH od 5. oktobra: Za isplatu 472.000 penzionera potrebno 372 miliona KM

Isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak, 5. oktobra, saznaje Faktor u Vladi Federacije BiH. Za isplatu penzija za više od 472.000 korisnika potrebno je oko 372 miliona KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok je najviša penzija 3.461,14 KM. Ovi iznosi potvrđeni su i ranijim podacima Federalnog zavoda PIO/MIO.

Iznosi prema godinama penzijskog staža

Najniže penzije iz člana 81. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine zavise od dužine penzijskog staža.

Za manje od 20 godina penzijskog staža najniža penzija iznosi 451,22 KM.

Za 20 godina staža i više, a manje od 25 godina, iznosi 488,82 KM.

Za 25 godina staža i više, a manje od 30 godina, iznosi 526,42 KM.

Za 30 godina staža i više, a manje od 35 godina, iznosi 564,02 KM.

Za 35 godina staža i više, a manje od 40 godina, iznosi 639,23 KM.

Za 40 godina penzijskog staža i više najniža penzija iznosi 714,43 KM. Federalna vlada je ranije potvrdila ove iznose nakon konačnog ovogodišnjeg usklađivanja.

U Federaciji BiH ima nešto više od 472.000 korisnika penzija, dok je za isplatu septembarskih penzija potrebno oko 372 miliona KM.