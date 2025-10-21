BH NOVINARI: Policija i tužilaštvo moraju zaustaviti online nasilje prema novinarki Rabiji Arifović

Upravni odbor Udruženja/udruge BH Novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) zahtijevaju od Federalne uprave policije i njihove Jedinice za cyber kriminal, te Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo hitnu istragu i privođenje Amira Pašića zvanog Faćo, radi brutalnih napada i vrijeđanja novinarke magazina Stav Rabije Arifović.

U periodu od 13. do 17. oktobra, na profilu Amira Pašića na TikTok – u i Facebook grupi Balkan Radar objavljeno je više video klipova sa mrzilačkim i mizoginim porukama novinarki Rabiji Arifović, u kojima Pašić, prijetećim i povišenim tonom iznosi niz neistina i vulgarnih ocjena o ovoj novinarki, praćenih jezikom ulice i uvredama na rodoj i vjerskoj osnovi. Kroz dijeljenje videa i komentare stotine pratilaca Amira Pašića i Balkan Radara, višednevno nasilje se multipliciralo nevjerovatnom brzinom, svaka nova poruka je bila užasnija od prethodne, kako bi narušio ljudsko i profesionalno dostojanstvo novinarke.

Upravni odbor BH Novinara i FMHL najoštrije osuđuju verbalno nasilje i govor mržnje prema Rabiji Arifović, budući da je to tipični primjer zloupotrebe slobode izražavanja radi dehumanizacije žena u novinarstvu, čemu svakodnevno svjedočimo, te pokušaj stvaranja slike o novinarkama kao nižim bićima koje treba profesionalno i psihički uništiti objavama na društvenim mrežama.

Kao profesionalno udruženje novinara i novinarki, užasnuti smo i poraženi činjenicom da policijske i tužilačke strukture u Sarajevu mjesecima tolerišu najprimitivniji oblik komunikcije u javnom prostoru, kao i zloupotrebu slobode izražavanja radi počinjenja krivičnih djela protiv sigurnosti i Ustavom zaštićenih vjerskih, rodnih i drugih identiteta, ne samo novinara i novinarki, već i brojnih drugih građana i građanki. Prosto je nevjerovatno da nadležni državni organi ne reagiraju promptno i po službenoj dužnosti radi zaustavljanja nasilja čiji je glavni kreator i akter Amir Pašić, osoba sa podebljim policijskim i sudskim dosijeom !?

Zbog svega navedenog, BH Novinari i FMHL još jednom osuđuju prijetnje novinarki Rabiji Arifović, te očekuju da se ovo saopćenje razumije i kao javna krivična prijava protiv Amira Pašića podnesena Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo i Jedinici za cyber kriminala Federalne uprave policije. Najmanje što očekujemo jeste efikasno provođenje istrage i stvranje zakonskih pretpostavki sudskog kažnjavanja online nasilja prema novinarki.

Upravni odbor BH Novinara