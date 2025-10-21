Utorak, 21 Oktobra, 2025
Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar na odžaku

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je, uz pričinjenu materijalnu štetu, 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 48 pregleda i 2 terenske intervencije, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar odžaka u Dreniku – Uroža, a imala je i 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 7 porođaja, rođene su četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema odvija se po već utvrđenom redosljedu redukcije.

