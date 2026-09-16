BHRT obustavlja emitovanje određenih emisija, upitan i prenos utakmica Lige nacija

Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja Zakona o Javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je Javni RTV servis Bosne i Hercegovine (BHRT) doveden do propasti.

“Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješnja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitovati program”, navodi se u saopštenju.

Dalje se navodi kako su računi BHRT-a i dalje blokirani što u ovom trenutku znači da BHRT znači da je upitan prenos utakmica Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u „Ligi nacija“.

“Do sada smo nadljudskim naporima uspješno realizovali sportske i sve druge projekte, ali uz svu želju da to nastavimo, sada smo u nemogućnosti i zbog administrativnih barijera, odnosno blokiranih računa”, istakli su.

Naglašavaju da apeli prema svim nadležnim institucijama u Bosni i Hecegovini, ali i entitetskim institucijama nisu urodili plodom.

“I u vrijeme izborne kampanje predstavnici političkih subjekata pokazali su koliko brinu za državu i Javni RTV servis građana BiH (BHRT). Niko od njih nije uložio napore da računi BHRT-a budu odblokirani, a radnici dobiju zarađene naknade”, savode iz Kolegijuma.

Zbog svega navedenog od petka se obustava i emitovanje popodnevne emisije „BHT1” uživo, te vikend izdanja “Jutra za sve”.

“Naše ekipe ne mogu na teren i nismo u mogućnosti da izvještavamo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine što nam je misija. U narednim danima ćemo donositi odluke o dodatnim programskim restrikcijama”, naglašavaju.

Još jednom pozivaju nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno donesu sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse i tako radnicima BHRT-a omoguće normalne uvjete za rad.