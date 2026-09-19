 Jesen stiže uz veliku promjenu vremena

Kalendarska jesen stiže 23. septembra, a prema prognozi BH Metea njen početak obilježit će temperature ispod prosjeka, hladnija jutra, svježiji dani i češća sjeverna strujanja.

Nakon toplijih dana i temperatura koje će u pojedinim krajevima još dosezati oko 31 stepen, početak naredne sedmice donosi osjetniju promjenu vremena.

Treća dekada septembra trebala bi većim dijelom biti hladnija od prosjeka, uz sjeverac, buru i jutarnju svježinu koja će sve više podsjećati da ljeto ostaje iza nas.

Kalendarska jesen počinje uz osjetan pad temperatura

U nedjelju, 20. septembra, očekuje se više sunčanog vremena nego prethodnih dana, uz rjeđu pojavu lokalnih pljuskova. U Hercegovini, te na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, temperature će se kretati do oko 31 stepen.

Već u ponedjeljak slijedi prodor hladnije zračne mase sa sjevera, što će donijeti osjetan pad temperatura u Bosni, dok bi se u Hercegovini zahlađenje trebalo jače osjetiti od utorka.

Uz izraženo sjeverno strujanje očekuju se pojačan sjeverac i bura, dok bi padavine uglavnom trebale biti lokalne i izraženije u brdsko-planinskim područjima.

Veće količine kiše zasad se ne očekuju, jer bi se glavnina ciklone trebala premještati istočnije od Bosne i Hercegovine.

Hladna jutra i moguće prve pahulje

U nastavku naredne sedmice jutra bi mogla biti prilično hladna, a u višim krajevima nije isključena ni lokalna pojava mraza.

Prema prognozi BH Metea, temperatura zraka na visini od oko 1.500 metara mogla bi se spustiti na dva do četiri stepena.

Ukoliko se istovremeno pojave padavine, na vrhovima najviših planina moguće su i prve simbolične pahulje snijega.

Početak kalendarske jeseni mogao bi tako donijeti i prve dane kada će se u pojedinim domaćinstvima posegnuti za grijanjem, posebno tokom hladnijih jutara i večeri.

Sušni period još nije završen

Iako se lokalna kiša pojavljuje i ovih dana, veći dio zemlje i dalje je pod utjecajem višemjesečnog manjka padavina.

Ni promjena vremena početkom naredne sedmice, prema sadašnjim prognozama, ne bi trebala donijeti količine kiše dovoljne da značajnije poprave hidrološku situaciju.

Nova promjena moguća je oko 25. i 26. septembra, kada postoji mogućnost formiranja nove visinske ciklone u neposrednoj blizini naših krajeva.

Od njene putanje zavisit će hoće li kalendarska jesen u svojim prvim danima donijeti rasprostranjeniju kišu ili će se sušniji period nastaviti.

RTV SLON