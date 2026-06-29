I danas izuzetno visoke temperature

Danas u Srebreniku očekujemo izuzetno vruć dan sa temperaturama koje će do poslijepodneva dosegnuti čak 39°C.

Vjetar će biti slab, uglavnom iz istočnog smjera, a padavine se ne očekuju, pa će biti suho. Za današnji dan od 10:00 do 15:59 na snazi je upozorenje za regiju Tuzla zbog maksimalnih temperatura između 34 i 38°C, a temperature će i dalje biti visoke do 39°C.

Preporučujemo laganu, prozračnu odjeću od prirodnih materijala poput pamuka i lana, te laganu obuću kao što su sandale. Obavezno nosite kapu ili šešir, koristite zaštitnu kremu i pijte dosta vode kako biste izbjegli toplotni udar.