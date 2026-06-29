Vrhunac toplotnog talasa u BiH: Temperature do 40 stepeni, zatim stižu preokret i zahlađenje

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u Krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.

U utorak 30.6.2026. u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39°C.

U srijedu 1.7.2026. u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu do 38°C.

U četvrtak 2.7.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jače padavine su na području Bosne. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu do 32°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.