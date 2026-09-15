Za dva dana kreće povrat PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da su i preostale tri institucije, sa kojima je bilo potrebno uspostaviti tehničku razmjenu podataka, ispunile uslove i obezbijedile Upravi pristup svojim informacionim sistemima.

Time su stvoreni neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Riječ je o Poreskoj upravi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je UIO u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka.

Izuzetno je važno što su i posljednje tri institucije uspjele obezbijediti tehnički pristup svojim sistemima. Na ovaj način kompletirana je infrastruktura koja je neophodna da Uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i početi sa donošenjem rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u narednih 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi evenutalni nedostaci, te bi u naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.

(Vijesti.ba)