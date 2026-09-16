Uživajte u suncu dok traje: U BiH uskoro stiže velika promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčanije i toplije vrijeme, ali stabilizacija neće dugo trajati. Već u četvrtak poslijepodne sa zapada stiže novo naoblačenje, dok bi petak mogao donijeti obilnije padavine, pljuskove i grmljavinu u pojedinim dijelovima zemlje.
Jutro će u brojnim krajevima biti svježe, a lokalno i prohladno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, posebno tokom jutarnjih sati.
Nakon razilaženja magle očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz osjetniji rast temperature.
U četvrtak do 31 stepen
Sunčano vrijeme zadržat će se i tokom prvog dijela četvrtka, kada će prolazno zatopliti širom zemlje.
Dnevna temperatura u Bosni kretat će se između 24 i 29 stepeni, dok će na jugu dosezati približno 31 stepen.
Međutim, sa zapada će u četvrtak poslijepodne početi pristizati sve više oblaka. Novo naoblačenje donijet će lokalnu kišu, najavljujući znatno nestabilniji petak.
U petak moguća obilnija kiša
Glavnina padavina očekuje se tokom petka, 18. septembra. Lokalno obilnija kiša moguća je u sjeverozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni te u Hercegovini.
Pored kiše, očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom. S dolaskom nestabilnijeg vremena uslijedit će i novi pad temperature.
Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend
Prema trenutnim prognozama, tokom vikenda će preovladavati promjenjivo oblačno vrijeme.
Lokalne kiše i pljuskova moglo bi biti prvenstveno u subotu, dok bi nedjelja trebala donijeti nešto stabilnije vremenske prilike.
Jutra će i dalje biti svježa, a u pojedinim dijelovima zemlje i prilično prohladna.