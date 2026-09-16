Objavljen javni poziv: Građanima i firmama do 12.000 KM za električni automobil

Fond za zaštitu okoliša FBiH osigurao je 500.000 KM za električna vozila. Poticaj iznosi do 12.000 KM, a prijave se obrađuju redom.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila za 2026. godinu, za koji je osigurano ukupno 500.000 KM, javlja Akta.ba.

Nakon što je ranije najavljeno da će Fond ove godine izdvojiti ukupno dva miliona KM za energetsku efikasnost stambenih objekata i električna vozila, sada su poznati detaljni uslovi pod kojima građani, kompanije i obrtnici mogu dobiti novac za kupovinu vozila.

Za potpuno električno vozilo moguće je dobiti do 12.000 KM, dok maksimalni poticaj za plug-in hibrid iznosi 10.000 KM. U oba slučaja Fond može pokriti najviše 30 posto cijene vozila.

Ko može dobiti novac?

Na javni poziv mogu se prijaviti punoljetni građani sa prebivalištem u Federaciji BiH, pravna lica sa sjedištem u FBiH, kao i obrti i srodne djelatnosti.

Sufinansiraju se isključivo nova vozila kategorija M1 i N1, odnosno putnički automobili sa najviše devet sjedišta i vozila za prevoz tereta mase do pet tona.

Kod potpuno električnih vozila direktna emisija CO₂ prema WLTP-u mora biti 0 g/km, dok plug-in hibridi mogu imati emisiju najviše 50 g/km. Vozilo ne smije biti ranije registrovano niti korišteno.

Jedan podnosilac prijave može ostvariti sredstva za kupovinu samo jednog vozila.

Građanima treba CIPS, račun u banci i predračun za vozilo

Za građane je propisana konkretna dokumentacija koju je potrebno pripremiti prije podnošenja prijave.

Potrebna je ovjerena Izjava I-b, uvjerenje o prebivalištu na području Federacije BiH – CIPS obrazac PBA-3 ili PBA-4 koji ne smije biti stariji od 30 dana, potvrda banke o aktivnom transakcijskom računu te predračun ili ponuda za vozilo.

Predračun mora sadržavati tehničke karakteristike vozila, uključujući kategoriju, proizvođača, tip, model, vrstu goriva, izvor snage, emisiju CO₂ i rok isporuke. Mora ga izdati ovlašteni zastupnik ili distributer vozila u BiH i ne smije biti stariji od 30 dana.

Potrebna je i potvrda ovlaštenog zastupnika ili distributera da vozilo ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Nema kupovine putem finansijskog lizinga ni uvoza iz inostranstva

Jedan od važnijih uslova jeste da se vozilo za koje se traži poticaj ne može nabaviti putem finansijskog lizinga niti uvesti iz inostranstva.

Građanin kojem sredstva budu odobrena mora vozilo kupiti i registrovati u roku od pet mjeseci od potpisivanja ugovora sa Fondom. Registracija mora glasiti na podnosioca prijave i biti izvršena u Federaciji BiH.

Vozilo potom neće moći prodati niti pokloniti tri godine od prve registracije, a Fondu će morati dostavljati potvrde o drugoj i trećoj registraciji.

Važan redoslijed prijava

Poziv je otvoren do utroška raspoloživih 500.000 KM, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine. Međutim, Fond može poziv i privremeno zatvoriti kada raspoloživa sredstva budu rezervisana pristiglim prijavama.

Ovo je posebno važno jer će Komisija prijave razmatrati kontinuirano, prema redoslijedu zaprimanja, sve do utroška novca.

Još važnije, nakon što prijava bude podnesena, neće biti omogućeno naknadno dopunjavanje ili ispravljanje podataka i dokumentacije. Nepotpuna prijava ili pogrešan unos znače odbijanje. O rezultatu prijave Fond će podnosioca obavijestiti e-mailom u roku od 60 dana od njenog zaprimanja.

Prijave se podnose isključivo putem platforme e-prijava Fonda. Podnosilac se prvo registruje, nakon čega unosi podatke o sebi, bankovnom računu i vozilu te učitava propisanu dokumentaciju.

Dokumentaciju je moguće pripremati i učitavati u više navrata. Sve dok nije odabrana opcija “Podnesi”, prijava se može dopunjavati i ispravljati. Nakon zvaničnog podnošenja na e-mail stiže potvrda sa vremenom zaprimanja i rednim brojem prijave.

Novac se isplaćuje tek nakon kupovine vozila

Poticaj ne znači da Fond unaprijed daje novac za kupovinu automobila.

Nakon što mu sredstva budu odobrena i zaključi ugovor sa Fondom, korisnik mora kupiti i registrovati vozilo, a zatim dostaviti zahtjev za isplatu sa dokazima o realizovanoj kupovini.

Fond će, nakon prihvatanja zahtjeva i provjere, jednokratno isplatiti do 30 posto vrijednosti kupljenog vozila, odnosno najviše iznos utvrđen ugovorom. Troškovi registracije ne ulaze u prihvatljive troškove.

Za isplatu će, između ostalog, biti potrebni faktura i fiskalni račun, potvrda distributera o tehničkim karakteristikama, fotografije vozila i saobraćajna dozvola kojom se dokazuje prva registracija na ime korisnika. Nakon prihvatanja dokumentacije Fond sredstva isplaćuje na bankovni račun jednokratno, u roku od 30 dana.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, odnosno najkasnije do kraja godine, ali s obzirom na to da se prijave obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, raspoloživi budžet može biti rezervisan i prije tog roka.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208253/objavljen-javni-poziv-gradanima-i-firmama-do-12000-km-za-elektricni-automobil