Za 15 dana otvara se 20 kilometara autoceste od Zenice prema Žepču

Radovi na posljednja dva kilometra poddionice Nemila–Vranduk kod Zenice privode se kraju, a završetak je najavljen u narednih 15 dana. Puštanjem ovog dijela u funkciju, zajedno s tri povezane poddionice, u kontinuitetu će biti dostupno oko 20 kilometara autoceste između naplatnih mjesta Zenica sjever i Golubinja.

Radovi na poddionici autoceste Nemila – Vranduk kod Zenice privode se kraju, a završetak preostalih radova očekuje se u narednih 15 dana.

Trenutno su u toku radovi na izgradnji posljednja dva kilometra ove poddionice. Prošle godine u funkciju je pušten dio autoceste na području Nemile – Poprikuše u dužini 4,2 kilometra, dok se sada izvode završni radovi na preostalom dijelu.

Posebna pažnja posvećena je tunelu “Stara Stanica” koji predstavlja jedan od najznačajnijih objekata na ovoj poddionici. Tunel je dug 1.470 metara u lijevoj cijevi, odnosno 1.362 metra u desnoj cijevi.

Prema najavama, kompletni radovi trebali bi biti završeni u narednih 15 dana, nakon čega će poddionica biti u potpunosti stavljena u funkciju, zajedno sa naredne tri poddionice koje se nastavljaju na ovaj dio autoceste.

Time će u kontinuitetu, od naplatnog mjesta “Zenica sjever” do naplatnog mjesta “Golubinja”, biti u funkciji oko 20 kilometara autoceste, što će predstavljati značajan iskorak u izgradnji Koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu.