Hag preudio: Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora

Hašim Tači osuđen je danas, 16. septembra, na 25 godina zatvora, saopšteno je na izricanju presude u Haagu.

Tači (58) je osuđen za zločine, uključujući ubistva, mučenje i nezakonito zatvaranje, počinjene dok je bio vrhovni komandant albanske Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Sud je saopštio da je kriv za ubistvo 96 političkih protivnika i osoba za koje se smatralo da sarađuju sa srpskim snagama sigurnosti.

Tači je negirao sve optužbe. Sudsko vijeće u Haagu navelo je da je otežavajuća okolnost za Hašima Tačija to što je zloupotrebio svoj položaj kako bi ostvario zajednički kažnjiv cilj. Kao olakšavajuću okolnost, vijeće je uzelo u obzir to što je Tači dao doprinos nastojanju da se osnuju Specijalizovana vijeća. U pitanju je prvostepena presuda na koju postoji mogućnost žalbe.

Sud za ratne zločine na Kosovu u Haagu danas je, osim Tačija izrekao presudu i za nekoliko drugih ratnih zapovjednika optuženih za ubistva i mučenje tokom odvajanja tog teritorija od Srbije 1990-ih godina. Jakupu Krasnićiju određena zatvorska kazna od 25 godina, dok je Kadriju Veseljiju određeno 18 godina zatvora, a Redžepu Seljimiju 13 godina zatvora.

Deseci Tačijevih pristalica okupili su se ispred Specijalnog suda za Kosovo u Haagu uoči izricanja presude, uzvikujući “UCK” – albansku kraticu za Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK) – i mašući njezinim zastavama. Oko hiljadu kosovskih Albanaca okupilo se na drugoj lokaciji u gradu kako bi pratili izricanje presude na velikom ekranu.

Tužitelji su tražili kaznu od 45 godina zatvora za Thacija (58) i trojicu drugih bivših zapovjednika OVK-a, skupine koja se borila protiv srpskih snaga. Optuženici odbacuju sve optužbe. Specijalni sud za Kosovo sa sjedištem u Haagu osnovan je 2015. godine pod međunarodnim pritiskom kako bi se sudilo bivšim pripadnicima OVK-a za navodne ratne i poslijeratne zločine.